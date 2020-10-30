陳姓女子等7人買新北市五股的預售屋，她們各付了數百萬的費用後，主張房子是凶宅且基地位於土壤液化低潛勢區，請求法院判建商返還已付價金；高院認為她們簽約前已知土壤液化屬低潛勢區且液化程度輕微，判決須賠違約金。可上訴。

法官調查發現，該預售屋的房地無棟距狹窄、管道間垂直穿孔處未施作防火填塞等廣告不實而有瑕疵情形，且非凶宅，亦無因施作樑上穿孔而生結構安全不足之瑕疵，她們繳納部分價金後未再依約付款，構成違約須付賠償責任。

(中時 )