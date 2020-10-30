買房前已知基地土壤液化 法官判須賠違約金 17:482020/10/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓女子等7人買新北市五股的預售屋，她們各付了數百萬的費用後，主張房子是凶宅且基地位於土壤液化低潛勢區，請求法院判建商返還已付價金；高院認為她們簽約前已知土壤液化屬低潛勢區且液化程度輕微，判決須賠違約金。可上訴。 法官調查發現，該預售屋的房地無棟距狹窄、管道間垂直穿孔處未施作防火填塞等廣告不實而有瑕疵情形，且非凶宅，亦無因施作樑上穿孔而生結構安全不足之瑕疵，她們繳納部分價金後未再依約付款，構成違約須付賠償責任。 (中時 ) #五股 #預售屋 #土壤液化 #基地 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 籌不到1億保金 張綱維：押我沒任何幫助 11:322020/10/26 社會 美麗灣渡假村開發案判台東縣府6.29億買回 15:552020/10/24 財經 仲介土地買賣不成 彰縣議員柯振杯遭控私吞250萬違約金 17:082020/10/26 社會 聯光通違反資訊申報 遭處違約金5萬元 14:402020/10/27 財經 台東好食材食神大賽 開放報名 04:102020/10/26 投資理財 美麗灣渡假村案16年爭議 判台東縣政府6.29億買回還名「杉原灣」 19:032020/10/24 社會 華紙投資20億 打造非塑材料發展基地 19:242020/10/23 財經 遠航集團澎湖BOT仲裁 縣府爭權益 04:102020/10/24 地方新聞 政府、業界力挺育才 高科大 打造半導體類產線基地 04:102020/10/23 產業特刊 改姓斷不了養父女關係 法官判收養效力存在 15:232020/10/26 社會 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 長榮女大生遭隨機勒斃 嫌供出犯案過程：猥褻一半發現沒呼吸 - 社會 中市交警提醒 防禦安全駕駛5習性 - 社會 未積極處理長榮大學女大生案挨轟？ 台南警方回應了 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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