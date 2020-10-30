在美國與大陸兩國軍方在亞洲的南海與台海對立情勢日趨緊繃之際，美軍與解放軍在本周三舉行了首次危機溝通工作組視訊會議。五角大廈說，這次會議討論了「危機溝通、危機預防和危機管控的概念」。

《美國之音》報導，美國國防部周四發表聲明說，本次會議本著預防和管控危機以減少軍事風險為原則，希望在美軍與解放軍之間建立相互理解的管道。雙方都認同在危機期間建立及時溝通機制的重要性，以及維持定期溝通管道以預防危機和從事危機後評估的必要性。

大陸國防部發言人吳謙表示，10月28日至29日中美兩軍舉行危機溝通工作組視訊會議。兩國軍方高層官員本月稍早通電話時，商定11月中旬以視訊會議方式開展2020年度中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動。年底前，兩軍還將舉行海上軍事安全磋商視訊會議等。

報導說，美中兩國的關係處在幾十年來的低谷，兩軍也在台灣海峽、南海等區域關係趨於緊張。美國官員不斷譴責中共威脅自由世界的秩序和價值觀，美軍也把大陸定為美國的戰略威脅。上星期，美國宣佈為對抗大陸非法捕魚和騷擾船隻的行為，將在西太平洋部署海警隊的巡邏艦。美國近期也陸續宣布多項對台軍售項目，中共則對此威脅予以制裁。

《美國之音》引述了中共總書記習近平上星期在韓戰70周年的講話說，中國人民是「惹不得的」，「如果惹翻了，是不好辦的」。他同時也高呼「以戰止戰、以武止戈」。但是北京也同時在言辭上採取了一些合的姿態，希望雙方能在一定程度上妥協，確保兩國關係不「脫軌」。

(中時新聞網)