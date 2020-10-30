年度最大台北國際旅展（ITF）30日登場，高市觀光局率領一票觀光業者北上參展，高雄主體館走繽紛貨櫃風，大力行銷亞洲新灣區觀光廊帶。觀光局長周玲妏親自出馬，力邀北部民眾在後疫情時代，暖冬遊高雄，賞美景、吃美食、泡好湯。

周玲妏提到，亞洲新灣區是高雄正急速起飛區域，同時為產業轉型最重大建設，導入許多新設施與觀光地標，如棧貳庫白色旋轉木馬、大港橋等，近日也請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，拍攝「雄冬好玩」影片帶大家遊亞灣。

周玲妏力推亞洲新灣區旅行，民眾可藉由輕軌串聯高雄展覽館、夢時代、旅運中心、市立總圖書館、大港橋、駁二、愛河、西子灣等景點，還可延伸到鼓山、旗津，形成完整亞灣區觀光廊帶，邀請民眾來看不一樣的新高雄。

高雄捷運也搭配高雄館推廣「輕軌周遊二日」好玩卡，整合i-Ride飛行劇院、鼓山洞、金棧航線、駁二小火車、打狗英國領事館、鳳儀書院等軍事、文化及體感科技景點，總價逾3000元旅遊商品下殺890元，憑卡享超過21項各種觀光景點入園及交通運具使用。

另外，智崴科技i-Ride 5D飛行劇院搭上偽出國商機，以「沉浸式體驗」帶民眾出國，旅展期間祭出超優惠票價，讓民眾「想飛就飛」。值得一提的是，這次高雄館更將VR穿戴裝置帶到旅展現場，可免費體驗「VR360飛越台灣」。

台北國際旅展30日登場，高市觀光局長周玲妏（右四）率隊北上行銷高雄。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

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