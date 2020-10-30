金莎解釋取名主因。（圖／翻攝自金莎微博）

37歲大陸女星金莎曾和林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉，今年她和一群女星上實境秀《乘風破浪的姐姐》，人氣翻漲。最近她和爸爸上節目《女兒們的戀愛3》，金莎爸爸吳家騄自我介紹時分享女兒是隨母姓，主持人張紹剛開玩笑脫口說這個自介有點「尷尬」，反被網友罵了。

金莎2002年演出電視劇《十八歲的天空》，以乖乖牌的校花角色「藍菲琳」走紅，15年前她和林俊傑合唱，若有似無的緋聞讓人印象深刻。今年6月她上《乘風破浪的姐姐》承認動過微整，在公司安排下打了瘦臉針，結果副作用是整整11個月臉都不太能動，讓她憂鬱到一度得厭食症，幸好後來沒事。

張紹剛開玩笑挨轟。（圖／翻攝自新浪微博）

據《新浪娛樂》報導，金莎父女最近上節目，金莎的爸開頭說：「我是金莎的爸爸，我姓吳，叫吳家騄。」並解釋女兒是隨母姓，主持人張紹剛聽到後先說：「要不這個自我介紹非常尷尬。」金莎的爸大方說不尷尬，張紹剛竟又模仿了一次金莎爸爸的話：「我是金莎的爸爸，我姓吳，哈哈哈哈。」

見此，一旁的程莉莎緩頰說，這種事其實很正常，而影片曝光後，張紹剛的話語也引來網友批評，金莎昨(29日)則親自回應取名主因，大器說：「我們家好像不在意這個問題，跟隨母姓就是媽媽比較喜歡毛主席的詩句『金沙水拍雲崖暖』，希望我能做一個溫暖的人。爸爸老家門前也有一個金沙塔，覺得很有紀念意義​」。

(中時新聞網)