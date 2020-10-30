高市府經發局跨單位組成招商資源平台，首次會議由高市經發局長廖泰翔（中）親自主持。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

邁市府2年拚4年，尤重招商引資「緊緊緊」。高市經發局打造投資高雄隊，29日力邀「投資台灣事務所」及高雄各大工業區等跨單位，宣布合組招商資源平台，盼串起大高雄投資溝通網絡，提升行政效率、加速企業落地投資。

該平台首次會議由高市經發局長廖泰翔召開，盤點全市園區可用土地、資源，並說明平台運作方式及需配合事項。針對如何提升行政效率、租稅機制、用地等問題研究討論。廖泰翔也當場邀請各與會單位組成群組直接溝通，並逗趣地擋在門口說：「沒加的一個都不准離開。」

廖泰翔進一步說明，目前「招商資源平台」共有5個加工出口區、7大工業區、2處產業園區和自貿港區、及3家國營單位及1處科學園區加入，透過不定期召開會議及建立社群溝通群組，可有效縮短溝通流程，迅速因應企業需求媒合用地、場域、資源及後續行政事項。

廖泰翔指出，市長所提4大優先政見中，「產業轉型」與「增加就業」與招商引資密不可分，市長近日更親自召開重大投資小組會議，足見對推動高雄經濟發展重視。招商資源平台即為「投資高雄事務所」暖身，未來將全力推動平台運作，打造全台最有效率、最優質投資環境，增加更多高薪優質就業機會。

各出席單位代表肯定平台成立，可望快速解決問題，與會者提及，廠商擴廠需求與日俱增，甚至連單位行政辦公空間都要縮減，擠出場域提供廠商使用，看旺高雄投資。

(中時 )