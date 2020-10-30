伊甸基金會第7屆無障礙生活節以「歲月製造所」為主題。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

台灣人口快速老化，5年後將步入65歲以上的人口占比超過20％的超高齡社會，人口結構改變引起的老化問題接踵而至，伊甸基金會長期替身心障礙者、年長者等族群弱勢發聲，從長年的服務經驗中發現，打造全齡合宜的無障礙環境最為關鍵，伊甸基金會辦理第7屆無障礙生活節以「歲月製造所」為主題，期待以換位思考的態度，與伊甸一起營造友善、包容的無障礙環境。

伊甸服務身心障礙者、年長者等弱勢族群即將邁入40年，長期對社會大眾宣導無障礙環境的重要性，無障礙生活節已連續7年在全台舉辦，吸引超過46萬人次參觀、體驗，目的就是想要引起社會大眾對友善環境的關注。

伊甸基金會執行長林文賓指出，今年以歲月為主題，就是要提醒大家，高齡少子化的浪潮，你我都無法置身事外，人生從年輕到老，或將一步步失去許多能力，心理也會變得無依無助，但只要共同努力營造一個包容、有愛，願意彼此互助的友善社會，那麼老後的生活也能喜樂無憂。

為讓民眾體會無障礙環境對各年齡層的重要性，展區「出發推進器」透過虛擬實境裝置呈現輪椅族的視角，讓體驗民眾發現友善環境的重要性；「耳朵放映室」播出一段口述電影，展示視障朋友如何從事觀影活動；「思念複讀機」則展出年長者受到失智症或是聽力、視力衰退影響下的日常生活作息；最後「手部迪斯可」區則是讓民眾體驗老化帶來的手部無力，連寫字等小事都無法完成的情境。

伊甸基金會第7屆無障礙生活節以「歲月製造所」為主題，自10月30日至11月1日連續三天，在台北市華山文創產業園區中4B館舉行。

(中時 )