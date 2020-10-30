高雄關於21日發現高雄港第65號碼頭查獲一只轉口貨櫃，夾藏走私大陸乾黑木耳絲約280公斤，市價達11.2萬元。

該關運用風險管理機制過濾艙單，發現來自大陸的一只40呎貨櫃經高雄港欲轉往新加坡，貨物名稱申報為「PROJECTOR AMG STRAINER」甚為可疑，待貨櫃卸船後立即派員開櫃檢視，結果發現櫃內前三排貨物雖為車燈殼與廚房用品，但自第四排起即匿藏標示中國大陸產製黑木耳絲，核與艙單及提單所載貨名不符。

依規定，大陸農產品即使轉口也須申報，該案涉違反懲治走私條例及海關緝私條例等規定，該關依法查扣案貨，並移送檢調單位追究後續法律責任。

高雄關關務長蘇淑貞表示，不法大陸農產品向來是海關邊境查緝的重點項目，國內黑木耳絲需求量大，私梟為牟暴利不擇手段，罔顧農民辛勞並規避海關查驗措施，走私未經檢驗之大陸農產品；如未遭海關查獲而流入市面，將危害國民健康甚鉅，請國人切勿購買來路不明黑木耳絲，以免影響個人健康。

(工商 )