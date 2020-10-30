資策會產業情報研究所（MIC）表示，5G商機快速發酵，預估全球5G用戶數將從2020年1.9億，成長至2021年的3.3億。然而整體來看，一般消費者市場的「殺手級應用」仍有待開發。

MIC指出，企業市場是目前行動營運商重點布署所在，包含智慧醫療、智慧交通、智慧製造等，專網市場也備受重視，收費模式普遍為與潛在客戶以專案形式洽談，有助於5G系統在一般部署情境之外，多了新的發展空間。

雖然美中貿易戰與新冠肺炎疫情影響多數通訊產業業者2020上半年營收表現，不過2021年5G將可挹注上中下游業者更直接的營收成長動能，有機會擺脫非產業因素的衝擊。

其中，手機將扮演5G市場領頭羊，MIC表示，2021上半年產業觀測重點，一是華為未來手機佈局，二是行動營運商如何利用新iPhone搭配資費方案，刺激5G用戶數成長。資深產業分析師徐子明指出，用戶終端設備（CPE）為另一值得關注的5G終端，相較攜帶式熱點（MiFi），搭載5G技術的FWA CPE獲得更多網通業者青睞，被看好作為布局固網最後一哩的補充與替代方案，成為業者新產品開發目標。

MIC表示，小型基地台（small cell）因為5G發展而獲得翻身機會，成為支持未來5G服務的重要環節，隨著歐美法規鬆綁與專網發展，皆有助於提升行動營運商布建意願，2022～2023年預期有更明顯成長，2026年全球5G小型基地台將占市場超過90％。

徐子明表示，open RAN與行動邊緣運算（MEC）發展也值得留意，特別是MEC部分，電信商開始布建小型資料中心與拉攏合作夥伴，而雲端大廠將成為電信商須合作的優先對象，透過結合，開發更多創新熱門應用。

(工商 )