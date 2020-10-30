資策會產業情報研究所（MIC）表示，5G商轉進度為全球產業關注焦點，全球共有129個國家、397家營運商宣布正在投資5G項目，預估全球電信商將在2020～2025年花費1.1兆美元建置網路，其中有近八成比重使用於5G主題上，顯示電信商對5G商機寄予厚望，預期至2021年，全球5G用戶數量將達3.3億。

MIC表示，全球5G網路布建速度遠比4G當時快速，預估全球5G用戶數將從2020年1.9億，成長至2021年的3.3億。

其中，東北亞由於享有人口優勢，加上韓國與中國大陸商轉時間早，將成為用戶數成長最主要地區。其次為北美洲、西歐，預估2025年全球5G用戶數將占行動用戶數達21％，其中，亞洲已開發國家、北美、中國大陸與歐洲滲透率將更高。

MIC表示，預估全球電信商將在2020～2025年花費1.1兆美元建置網路，其中有近八成比重使用於5G主題上。而受到2020年新冠肺炎疫情的影響，跨國漫遊收入大幅下滑，進而影響電信商營收表現，資深產業分析師徐子明指出，雖然5G有機會透過高資費提升ARPU表現，但受限於用戶滲透率成長需要時間，2020～2021年5G收入能挹注行動服務營收的成長幅度有限。

未來可期待5G應用商機，隨著5G應用發展，除了手機之外，行動營運商將為其他5G連網與周邊設備創造市場機會。MIC表示，國際大廠積極發展5G雲端遊戲、5G展演與5G賽事體驗，其中，臺灣主要行動營運商也投入雲端遊戲服務布局。

(工商 )