中科管理局今（30）日舉辦中部科學園區產學媒合交流會，活動邀請國研院國網中心、財團法人塑膠中心、工研院電光所介紹其研究能量與技術資源，以及榮獲109年度創新創業激勵計畫創業傑出獎之「台灣圖靈鏈」與會分享區塊鏈技術，並由中興大學、勤益科大、暨南大學、逢甲大學等中部大學院校之生醫、光電領域專家學者發表創新研發成果，促進產學媒合交流。

中科管理局長許茂新表示，今日除邀請科研單位及學界專家分享研發技術與成果，也特別邀請FITI計畫獲獎團隊發表創新技術，另安排廠商與學研單位交流互動，期能透過本次媒合交流會提供互動平台，加速學研界研發成果產業化，並促進園區廠商產業創新應用與技術升級。

今日產學媒合交流會有近40個產官學研單位、百餘位來賓踴躍出席，中興大學校長薛富盛、台中教育大學創新育成中心主任葉聰文、中科產學訓協會秘書長林佳鋒等人到場參與。

其中，國網中心進行「國網中心智慧服務簡介」；塑膠中心發表「塑膠中心生醫商品化服務平台介紹」；工研院電光系統所發表「Mini / Micro LED概述與發展現況」；創新創業激勵計畫團隊台灣圖靈鏈發表「區塊鏈如何翻轉學習履歷與數位認證」。

為促使學研成果產業化，另依領域別分組，生醫組由中興大學發表「生醫訊號增強之檢測系統」及勤益科大發表「全外氣自然能轉換系統」；光電組則由暨南大學發表「LED燈光於農業領域之應用」；逢甲大學介紹「高穩定性複合量子點於顯示器與生醫檢測應用」。諸多創新技術與實務經驗分享，以及最後熱絡的產學媒合交流，讓與會來賓收穫滿滿。

中科管理局表示，期盼藉由系列活動串接園區生醫及光電產業與學研單位研發成果，提升技術水平與產業競爭力。

(工商 )