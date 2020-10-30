林哲揚（中）、林哲浩（右2）陪爸媽一起學騎馬騎出名堂，兩人都屢屢在馬術賽事中拿下亮眼成績，也曾獲得國手資格。仍在嘉大、興大就讀動物科學系的兄弟倆，皆已取得馬術教練資格。（謝瓊雲攝）

歷經2年籌備，全彰化首座專業馬場，現身員林百果山，現已有40多匹進口馬匹和專業馬術教練，預計年底正式開幕，負責人林宗傑、劉秀娟夫妻，盼推廣馬術、讓騎馬運動休閒更普及。

因為想養馬，所以帶全家學騎馬，沒想到兒子們有天分，騎出興趣還比賽奪佳績！52歲林宗傑為專業獸醫師，也是現任彰化縣馬術體育委員會主委，原本創業開設養豬場，最高時期全縣擁有6處聯合牧場，在養頭數達7萬多頭；現已退休，將畜牧場轉賣或交由親友接手。

林宗傑（右）、劉秀娟（左）一家5口與資深馬術教練帶著4匹駿馬現身員林市公所宣傳活動會場，成為吸睛焦點。（謝瓊雲攝）

劉秀娟笑說，丈夫熱愛養各種動物，為此在自家後院闢地養了象龜、鴕鳥等，12年前開始想養馬，為了陪馬兒運動才全家一起學騎馬，偶爾騎馬到圓林園「遛馬」時，總是特別引人側目。

林哲揚和林哲浩兄弟檔原本只利用周末學馬術，教練看2人有天分、鼓勵參賽，意外在國內屢獲佳績、入選國手，挑戰100公分障礙超越賽；6年來每年寒、暑假還至歐洲集訓，目前已取得馬術教練資格，分別就讀嘉義大學與中興大學的動物科學系大四、大二，繼承父親衣缽。

劉秀娟表示，目前馬場內約有40多匹馬，未來將逐步擴展至80匹，中部雖有不少馬場，但規模都不大，未來除了推廣騎馬，也盼利用父子們的獸醫動物專業，嘗試進行國內馬匹的育種。

(中時 )