基隆市里民活動中心租借須先向里辦公處登記許可才能使用，近日有民眾反應，里長應個人主觀意識及既定印象，不租借給特定團體，其中只要是原住民申請多數都會被回絕，議員要求民政處、區公所行政教育減少糾紛。

依規定里民活動中心由各區公所交里辦公處負責管理維護，民眾若要使用必須向相關單位提出申請，市議員陳明建表示，近日時常接獲反映指，多數原住民申請租借場地時，不斷遭回絕，因相關單位認為，原住民使用後，場域必定會髒亂，但此理由令原住民相當受傷，也讓人無法接受。

吳姓原住民指出，從今年8月開始，在父親節、母親節等節慶想舉辦活動時，都會面臨租借場地的難關，每次都要看相關單位的臉色，有些里長時常不願意接電話，也不願溝通，只能找上議員協助，吳說，原住民只是想要一個聚會的空間，只要給一個小空地，他們也願意自己搭蓋帆布，盼能改善。

市議員秦鉦說，相關單位應該先告知使用規範和注意事項，一同商討，而不是一口氣拒絕，此外，有其他里民也反應，有些里長因自我主觀意識過於強烈，排擠很多團體借用，要求民政處、區公所與里長溝通，實施行政教育減少糾紛；對此，民政處副處長謝振和表示，各區公所都有訂定管理借用辦法，初估可能有誤會，將釐清事情緣由，若真有其事，會立即要求改善。

(中時 )