鹿港中山路上的合興派出所登錄歷史建築，彰縣府再爭取文化部「再造歷史現場」經費補助，修繕後方宿舍群即將在年底落成，彰縣府更別出創意，要打造作為彰化縣第一個青創基地，公益換租，計畫徵選9家進駐者，掀起熱烈期待，說明會吸引上百青年參與。

歷史的軌跡、古老氣韻，一直是鹿港最出采的特色，但怎麼注入活力、賦予生命力，不使成為廢墟，更是課題，和興派出所宿舍群老舊，一度面臨被拆毀的命運，但地方不捨，縣府也考量場址就在鹿港天后宮、龍山寺等歷史軸線，向文化部爭取「歷史再造現場」專案經費，投入4000萬元，老宿舍群重新修繕，並構思作為彰化縣第一座青創基地。

彰化縣政府投入創意，修繕和興派出所宿舍群作為彰化縣第一座青創基地，預計年底落成，文化局正辦理公益招租說明會，吸引上百青年熱烈參與。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

文化局局長張雀芬表示，和興派出所宿舍群共有8棟建物，其中2棟為2層樓，合計10個空間，其一空間作為鹿港鹽業文化館。公益換租招商空間共有9個空間，可招商9家進駐單位。青創基地總面積為1377.57m2。

彰化縣長王惠美表示，和興派出所宿舍修繕再利用工程預估年底完工，可以和周邊文化資產景觀，鹿港天后宮、鹿港龍山寺、鹿港丁家古厝、鹿港民俗文物館等串連，打造鹿港鎮的文化及青創觀光地標，再創彰化文化資產新亮點，形成一個非常好的文化歷史廊道。

文化局日前舉辦公益換租說明會，預計徵選9家進駐，申請時間至11月20日為止，申請資格18歲至45歲之青年，吸引上百青年熱烈參與，企盼有機會一展抱負，評審預料將非常激烈，文化局也期待創意激盪，開創不一樣光景。

文化局藝文推廣科長林志憲，公益換租希望吸引更多有意思、有活力年青朋友節省營運成本，一起來創造歷史，鹿港鎮上的長源醫院、金盛巷和摸乳巷補助修繕老屋也都採公益換租模式，即將進駐了，長源醫院作為影像館，後方閒置空間約5坪，進駐者提出以照相機造型的容器賣愛玉，點子新穎而勝出，金盛巷、摸乳巷老屋也各提出陶藝和文創書店等而獲得進駐資格。

彰化縣政府投入創意，修繕和興派出所宿舍群作為彰化縣第一座青創基地，保留古意盎然的甕牆。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

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