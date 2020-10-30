人氣居家內衣品牌6IXTY8IGHT，在大立A館2F嶄新百坪登場。（大立提供）

高雄百貨周年慶火熱進行中，大立百貨周年慶10月29日正式開跑，為期25天的超狂優惠活動再加碼，首11日化妝品、內睡衣滿2000送200、全館滿3000送600。大立百貨張銘池張副總表示，「當日預計人流量增加2.5成」。

日前專門為會員們舉行周年慶前夕的大立回饋之夜，除了提前享受周年慶超高20％的消費回饋優惠外，還有當日限定滿額千元的多重贈品、台灣芭蕾舞團的優雅表演、南部獨家由名廚武俊傑率領路易奇餐飲系列的「CRIS牛排館」，以及女孩們的購物天堂「人氣居家內衣品牌6IXTY8IGHT」，一次全部嶄新登場，讓今年無法出國血拼的消費者，也能充分感受到濃濃的異國風情，果然活動起跑後，吸引了大批主顧客來店參與這獨家的購物饗宴。

日本展首創推出了與日本職人「線上視訊購物」的服務，由日本職人親自為您在線上專業講解商品，現場還會配有專業的翻譯人員。（大立提供）

今年百貨別於以往周年慶回饋，紛紛打出低門檻高回饋搶客，而這次大立百貨周年慶10月29日至11月22日期間，超有誠意在現金回饋上下足了功夫，首11日(10／29~11／8)化妝品、內睡衣、SPA滿2000送200，刷大立聯名卡滿7800再加碼送300；全館指定消費滿3000送600，高達20％的消費回饋，另可以加碼獲得「彼得兔」系列超實用來店禮，消費滿額還有機會將SAMSUNG最新系列美學家電大獎通通帶回家。

大立百貨在今年周年慶也帶來了兩大家特色專櫃進駐，南部獨家的台北饕客名店西式牛排館「CRIS」，由名廚武俊傑帶領餐飲團隊在大立A館8樓正式登場，延攬曾任職於台北侯布雄、樂沐、教父牛排的等各店的專業西廚，打造頂級牛排團隊，傳遞給客人的就是「以平價吃到品質好的餐點！」

整合傳統法餐手藝和日系高效能廚房空間設計，選用台灣僅占不到1％的美國Prime級全冷藏牛肉，回歸傳統經典的直火，呈現的是肉、油、火香氣最足的經典牛排風味。

人氣居家內衣品牌6IXTY8IGHT，在大立A館2F嶄新百坪登場，除了眾所皆知的品牌舒適內衣外，上衣、褲裝、睡衣、家居服等都是最受女孩們喜愛的商品，且全店裝潢以品牌標誌性的粉紅色為主調，堪稱為女孩們的購物天堂。

此次為歡慶大立店開幕，並擴大對南台灣女性上班族的服務，大立開幕慶推出精選秋日新品198元起，超低價可以輕鬆入手的必備單品，以及領先全台獨家贈送的獨家質感口罩掛繩，只要消費不限金額並出LINE好友即可獲得。

另外日本全國職人工藝商品展10／28~11／10期間快閃大立，除了以往廣受好評的日本商品外，高雄獨家進駐了連續3年榮獲日本Monde Selection金賞肯定，日本新杵堂巨星蛋糕卷以及蜜柑大福，還首創推出了與日本職人「線上視訊購物」的服務，由日本職人親自為您在線上專業講解商品，現場還會配有專業的翻譯人員，讓您溝通無障礙，現場還有配合日本展的限定來店禮，只要於日本展消費滿額即可獲得美味好禮，數量有限，換完為止。

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