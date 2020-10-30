嘉義縣東石鄉港墘排水堤岸是近日釣客流傳的私房釣點。（張毓翎攝）

這幾天嘉義縣東石鄉港墘排水堤岸，從清晨到下午聚集數十位民眾，仔細一瞧，發現人手1支釣竿，大家靜靜地似乎在等待什麼。來自彰化縣的黃姓釣客不吝嗇地分享說，近日這裡釣況極佳，很有機會釣到野生烏魚、虱目魚等魚種，是釣客們流傳的私房釣點，前天退潮時，光30分鐘內就釣到15隻烏魚，其中最大尾還達3台斤多。

黃姓釣客表示，這周四一早原本打算到東石一處溝渠釣黑公（土種吳郭魚），經過港墘抽水站時，發現不少人在附近堤岸釣魚，有人說這一帶近日烏魚大咬，虱目魚也蠢蠢欲動，於是當時決定留下來小試身手。

民眾拿著剛釣起的烏魚。（張毓翎攝）

黃姓釣客興奮地說，那天上午釣況平平，因此下午他換到另一處，當時正逢海水退潮，30分鐘內居然就可釣到15隻烏魚，令他大吃一驚，返家後取出母魚魚卵，準備製成烏魚子分給親友。

有些釣客指出，這裡出現的野生烏魚是從沿海洄游至內陸產卵。不過，嘉義縣養殖漁業生產發展協會執行長陳泓碩推測，這些釣起來的烏魚，比起漁民從外海抓的野生烏魚，更像是養殖池裡的，可能是過去有養殖戶把生病的烏魚丟到大排，後來這些魚奇蹟似地活下來並繁衍後代。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成也對釣客說法抱持存疑態度，他說，抱卵的烏魚在每年冬至前後約1個月，才會隨大陸冷高壓南移，洄游至台灣西南部海域產卵；烏魚、虱目魚、鱸魚、黑鯛等本來就是海裡的魚，只是養殖業發達，可馴化在魚塭養殖，所以海域或感潮河段有這些魚群是正常生態。

(中時 )