傳統的營銷模式逐漸被電商取代，其中以「社交電商」擴張最快迅速。除了融合電子商務以及社交媒體的電商模式，ISG更加入最重要的核心—分享及回饋。有別於一般社交電商品牌以熟人推薦的方式，藉由創造信任經濟擴大營收效益，ISG更將所有效益一同分享給所有夥伴及社會，除了讓夥伴能夠創造額外收入，也推出「迎光計畫」，將收益回饋給偏鄉孩童，達到共創共榮。

ISG社交電商擁有堅強的產品研發團隊，產品皆通過SGS檢驗合格並投保產物保險，從推出至今已累積不少忠實的顧客及愛用者，藉由使用者口碑的影響力，打造出全新的社交電商王國。

根據最新的市場統計，目前保養品市場不再以女性為主要使用者，重視生活質感的男性保養也逐年提升，ISG的全新系列產品正是因應現代人的需求而生，要用純粹的力量，讓消費者們耳目一新。

在ISG社交電商的「新商機啟動記者會」中，從整體佈置到商品陳列等，皆使用純白及金屬色系，代表著新系列產品的純粹力，以及讓使用者擁有的璀璨光芒。

(中時 )