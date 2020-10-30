高雄市梁姓男子28日前去台南隨機綁走24歲的鍾姓長榮大學女大生，鍾女友人尋不到她，急忙報警，不料卻在昨晚傳出於高雄岡山區附近發現女大生屍體，慘被梁男以麻繩勒斃，而學校旁的台鐵便道，也成為關注焦點，有長榮大學的學生在網路上爆料，表示學校旁的便道自從半年前就沒有開過燈，不僅多次打1999市民專線，且不開燈的原因竟是「里長要省錢」。

學生爆料學校旁台鐵便道的路燈，已半年沒開。（圖／取自DCARD）

一名長榮大學男大生在「Dcard」發文，透露自己半年前，就開始打1999市民專線，反應學校旁邊台鐵便道路燈問題，當時台南市工務局回應，「台電配電正常，可能是你們沒修」；之後將路燈問題反應給警察，警察卻說「當地里長（大潭里）為了省錢，所以沒開」。

警察同時表示，「台灣那麼安全沒問題的啦」，男大生也因此得知，電費是當地里長要付錢，且校方指出，出了校門，路旁的路燈，除了火車站建築物主體，都是歸當地里長。

文末男大生說，發生命案後，「便道原本關了半年的路燈全開了」，最後更爆料，「據說那邊曾發生過車禍，結果那一帶監視器全是壞的，還有男生我晚上經過被怪人摸」。

(中時新聞網)