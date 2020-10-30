中石化董事長陳瑞隆出席橋頭廠開幕致詞。（中石化提供）

中石化橋頭廠材料開發大樓。（中石化提供）

中石化橋頭廠於今（30）日舉行落成開幕典禮，董事長陳瑞隆指出，橋頭尼龍6工程塑膠混練工廠年產能目標9千噸，具複合展示、研究開發、物性檢測分析的多功能材料開發大樓亦同步啟用；面對日益嚴峻的全球市場，在橋頭廠加入後，象徵著中石化在邁向特化產品的努力過程當中，又進入了一個新的里程碑，中石化未來自有工塑產線與材料研發將加速完成產業上下游一體化之規劃，積極朝高值化領域發展。

中石化發言人暨財務部副總經理陳穎俊表示，公司現有兩大主力產品CPL及AN過去幾年在上下游的原料與市場方面皆有相當大的波動，加上大陸石化產業崛起、產能陸續擴增，未來影響勢必更為顯著。有鑑於此，中石化之石化事業主軸已逐漸轉型往下游精細化工及特用化學領域，並以此作為未來策略發展方向，佈局高值化產品，拓展石化產業第二核心。

中石化橋頭廠興建費用共投入約4億5千萬元，在落成啟用後，預計於今（2020）年第四季正式投產尼龍工程塑料；日前中石化也已取得三晃位於台中大甲之廠房、土地與設備，並將在頭份廠投入60億元設置精細化工園區，往特化下游PCB領域持續深化；透過穩定投產之高毛利精細化工產品，平衡大宗原物料在市場週期獲利缺口之適度調節。

中石化公司研發成果目前已獲專利許可逾200多件，其中專利技術類型仍以CPL為主（53％），但研發方向逐漸朝特化、精細化領域拓展，特用化學品專利佔比迄今已達25％，未來將會持續提升。

有別於傳統石化業以生產為重心，在每年維持目標專利數的努力下，中石化的研究與研發創新實力亦倍受肯定。其中，CPL衍生物OPP（鄰苯基苯酚）即為特化成功研發之代表作，更獲得「TCIA 2019卓越研發獎」。

中石化表示，日後本公司將秉持從研發到生產的一貫化發展主軸，配合循環經濟趨勢，投入高附加價值之產品研究開發，建立長期穩健的營運利基與提高競爭優勢，朝永續經營的目標邁進。

(中時 )