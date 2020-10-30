台北國際旅展今 日幕登場，今年國旅躍居焦點的情況下，老爺酒店集團住宿券、餐飲券成為旅展搶手貨，中午一開放入場即湧入購買老爺住宿券和餐券的人潮，有一次刷500張住宿券的百萬刷手，和眾多旅展常客衝著餐券在實體展買10送1的優惠來購買；還有近兩年夯露營的明星商品礁溪老爺樂活假期套券在展場每日限量賣150組、每人限購3組，也是中午12點一開賣就排隊，短短一個小時即銷售完畢。

今年老爺酒店集團大手筆祭出總價值高達150萬元獎品，民眾單筆消費滿2萬元即可獲1張老爺享樂遊刮刮卡，最大獎有機會刮中5天4夜環島假期；實體展8個環島大獎名額在開展首日就有兩位幸運消費者刮中，每人皆可獲得價值38,800元的老爺酒店集團5天4夜環島住宿券，尚有6個大獎名額等待展期後三天的幸運消費者來拿。

今年的ITF台北國際旅展因海外旅遊受限、參展廠商減少，使得參觀人數雖不若往年多，但在國旅熱潮加溫之下，全台擁有11個飯店的老爺酒店集團成為展場大熱點。截至下午5點估算，老爺酒店集團在ITF實體展第一天業績上看2,000萬，依現場排隊人龍自中午入場起持續不退的熱潮，樂觀預估將超過去年首日的2,200萬。

不少民眾在排隊時就表示票券一入手就要馬上訂房下個月的住宿；銷售量次之的是老爺酒店集團聯合餐券，買10送1換算後每張只要1,527元，家庭或多人聚餐相當實惠。其他如知本老爺單館專用的雙人住宿券(4,900元)、家庭住宿券(8,900元)，以及現場唯一的雙老爺假期「知本老爺X台南老爺行旅住宿券」，加碼2020年11-12月平日入住台南加贈兩客早餐，也是展場詢問度高的熱門商品。

(中時 )