屏東縣政府以「國境之南森度旅遊」的風貌打造「屏東館」新形象，30日起在南港展覽館「2020ITF台北國際旅展」正式登場，透過石板、實體植栽搭配水霧系統，讓參觀民眾一踏進屏東館有如戴上VR走入屏東探訪森林秘境，豐富多元的自然景觀盡收眼底，歡迎民眾11月2日前參訪屏東館，「有食擱有掠」感受屏東多一度的熱情活力。

今年屏東館配合交通部觀光局「脊梁山脈年」以自然生態為主打主題，場館入口以石板與實體植栽搭配水霧系統，建立森林秘境入口意象；視覺牆以落山風藝術季、涼山瀑布、萬金聖母聖殿與客家紙傘等屏東在地元素的實體裝置，讓民眾感受屏東豐富多元的自然景觀與文化。舞台活動則邀請與民眾分享屏東旅遊經驗，同時天籟般的原住民文化表演更是精彩可期。另外，屏東館也運用了VR科技與觀光體驗結合，讓民眾透由VR視覺體驗屏東的涼山瀑布、大津瀑布、青葉部落等大自然之美與恆春搶孤活動的實景，搶先一步去感受這些景點特色。

交通旅遊處長黃國維表示，水門轉運站即將落成啟用，旅遊屏北地區可以沿山公路185縣道為主軸，搭乘603與605兩條公車路線，輕鬆的暢遊涼山遊憩區、林後四林平地森林園區、排灣部落與休閒農場等著名景點。近期超夯的屏東縣首條台灣好行觀光郵輪巴士「神山線」，讓自由行、散客不必為交通轉乘苦惱，還能全程在導覽員深度解說中輕鬆愉快享受屏東人文美景。另外，11月起屏東縣境內陸續有斜坡上的藝術節、早午餐生活節、粄條文化節、半島歌謠祭、四重新溫泉季及國際風箏節，一系列的活動豐富多元，歡迎大家來屏東「森度旅遊」。

屏東有山有水綠意盎然，有全台最美海岸線、此生必走的阿朗壹古道；有視野開闊又充滿芬多精且為內行玩家旅遊首選的沿山公路185縣道；有豐富多元的各式主題休閒農場，包括有機玫瑰園的「大花農場」、台灣第一間以「蘭花」為主題的休閒農場「天使花園」、用「稻鴨共作」來場自然生態教育的「鴻旗有機農場」等；有「台灣巧克力之光」美稱的屏東可可，香濃滋味搭配知名景點規畫出最甜蜜的「可可小旅行」；有日本原生的阿拉比卡種咖啡，以原鄉、原民、原生的濃郁情感在屏東咖啡中重生，多元、豐富、國境之南的屏東，就是這麼值得你深度造訪。

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