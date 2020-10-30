金錦昌透露，離現在「網紅馬桶」北邊200公尺還有一座馬桶，但本體已破裂並被廢棄蚵棚覆蓋。（張毓翎攝）。（張毓翎攝）

攝影師王裕盛拍攝的壽島沙灘。（王裕盛提供）

國片《消失的情人節》在嘉義縣東石鄉白水湖壽島取景，掀起一波觀光熱潮，而近期最紅的就屬該地廢棄工寮旁的露天式馬桶，遊客會來和這座馬桶合影，或蹲在上面欣賞海景。一名網友在臉書上透露，其實距離現在「網紅馬桶」北邊200公尺還有一座馬桶，興建者都是同一人，雖然這座「隱藏版」馬桶的本體已破裂，但殘留的遺跡仍在。

網友金錦昌表示，除了白水湖壽島天堂路因電影暴紅，一座孤懸在堤防外的馬桶也意外成為打卡點，不過要追究年份的話，這只能排第2；他說明，23年前東石鄉型厝寮及三塊厝的一對師徒，原本在魚苗界裡的大前輩蔡江賜底下工作，當時生產石斑魚苗的收益佳，為擴大經營規模，並取得良好水源，租下壽島堤防外的一大片魚池。

金錦昌說，師徒倆人落腳基地，位於現在「網紅馬桶」北邊，建了約10坪的地基，再蓋一間鐵厝工寮和第1間廁所；5年後又承租鄰近的魚池，並同樣興建工寮和廁所，產出上千萬的石斑及紅槽等魚苗，約在15年前，那裡因颱風堤岸崩潰，使魚塭全被海水淹沒，當時駐防的海巡檢查哨也變成招潮蟹及彈塗魚的天堂。

值得一提的是，「師徒倆人早已另起爐灶，且發展得更好」金錦昌透露，他與這一對師徒相識多年，自白水湖壽島馬桶暴紅後，師徒倆非常得意，他笑著說。不過師徒倆仍想維持低調，所以他也不便公開他們名字。

(中時 )