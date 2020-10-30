勝利星村業者江如英批縣府整修眷舍，外觀換成全新屋瓦，屋內卻跟垃圾堆一樣。（林和生攝）

屏東市勝利星村今年初啟動再造歷史現場修復統包工程，為15戶年久失修眷戶進行修繕，近日點交時卻有店家發現，不修還好、一修屋子竟成了廢墟，直呼「真的氣炸了！」屏東縣政府文化處則承諾將釐清責任歸屬，若有瑕疵絕對會負責。

在勝利星村經營咖啡簡餐店9年的業者江如英氣憤地說，今年2月，文化處以協助修繕眷舍為由，請店家配合停業並提供修繕意見，後續過了大半年時間，日前通知完工點交，一進屋內卻發現，整間房舍只修了屋頂，且暫置屋內的生財器具全都毀損，「像是垃圾場般雜亂」。

「我從來沒那麼生氣過」，江如英直言，縣府一紙通知，他們要立刻處理食材、員工等後續營運問題，放下大半年生意不做，卻換來如此景象，若真要店家扛起後續自行修繕事宜，起碼要到年底或明年初才能開業，「這段時間的支出又算誰的」。

屏縣府文化處副處長李昀芳解釋，今年度共編列再造歷史現場修復工程經費共5500萬元，預計修復15棟眷舍，主要以屋頂、棚架及天花板的漏水及結構問題優先處理，工程進行中原本要求必須把室內淨空，但在店家請託下，才同意讓他們暫置，不過確實影響施工動線。

李昀芳承諾，針對桌椅挪移是否造成損毀？將會釐清整起事件的責任歸屬，若需要負責也會妥善處理。江如英則表示，暫時不會完成點交作業，也不排除透過法律途徑來爭取自己權益。

(中時 )