蘆竹羊稠坑步道近日驚見巨型蜂窩，桃園市消防局第三大隊捕蜂捉蛇副總隊長黃榮墉表示，上周就接到多數民眾反映，但這兩天才掌握精確位子，29日拉起警戒線，禁止民眾前往羊稠坑步道，30日早晨順利摘下蜂窩，傍晚時再將蜂窩燒毀。

黃榮墉說，近期接到許多民眾來電表示，羊稠坑步道有一個巨大蜂窩，為了維護民眾的安全，捕蜂捉蛇大隊29日封鎖了羊稠坑步道的入口，並在社群媒體上告知民眾，近幾日不要進入羊稠坑步道健走，以免招來蜂窩。

黃榮墉強調，該蜂窩有一般蜂窩的4倍大，驚人的體型讓民眾都嚇壞了，捕蜂捉蛇大隊於29日將蜂窩打下，並放在地面上引誘出去做工的蜜蜂，30日傍晚再將該蜂窩帶回、燒毀，避免殘留的蜂蜜會引來更多的蜜蜂，特地利用平日時間將蜂窩撤除，假日時民眾才能安心到羊稠坑步道活動。

黃榮墉說，由於現在是秋末時節，隨處都可以見到巨型的蜂窩，近期也解決不少高爾夫球場的蜂窩，提醒民眾若是遇到蜂窩、蜂巢，千萬不要去碰，盡量身體放低並迅速離開，切勿驚慌以免被蜜蜂螫傷，同時撥打119通知消防局，消防局會再告知捕蜂捉蛇大隊的同仁前去協助、幫忙。

(中時 )