長榮大學鍾姓女大生遭梁姓變態魔擄走意圖性侵，不幸遭勒斃震驚社會，梁嫌位於高雄阿蓮區的住家，今天下午遭到憤怒民眾蛋洗，地上與鐵門滿是碎蛋殼與蛋液；不過梁嫌父母的友人表示，梁嫌父母生活也很辛苦，「這個社會孩子要變怎樣，不是父母能決定的，他的行為跟他父母沒有關係。」

根據《ETtoday》報導，梁嫌父母的友人表示，梁嫌的阿嬤前陣子過世，梁嫌父母才剛經過一段辛苦日子，如今又遇到兒子發生這事，友人說這個社會要變怎樣，不是父母能決定的，不確定梁嫌是否有住家裡，已經很久沒有接觸到了，只有小時候看過，「成年人行為要自己負責，我是擔心他的父母。」

梁嫌父母的友人說，發生這樣的殺人案，社會輿論應該去找殺人兇手，而不是原生家庭，「你不要找他的家屬，那個(遇害女學生)我也看了很難過，但你也知道一個小孩，會做這種事，他已經成年了，他的行為跟他父母沒有關係，這樣會給父母很多壓力。」

(中時新聞網)