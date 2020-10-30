《傀儡花》作者陳耀昌認為屏東好山好水，應將歷史現場搭配深度旅遊，將有助推廣觀光。（林和生攝）

公視旗艦歷史大劇「斯卡羅」預計明年上映，原著小說《傀儡花》作者陳耀昌30日來到屏東大學演講，分享多年致力於田野調查所建構的屏東史觀，他強調，原民的台灣史是從屏東開始，期盼地方政府能結合歷史文化來推展深度旅遊。

此次研討會主軸從屏東文學角度出發，屏大校長古源光指出，屏大自2011年開始舉辦屏東文學研討會，強調文學是3Ｄ的，可以貫穿古今和南北，各種創作題材不僅傳承歷史，而且表達作家內心的想法，甚至是跨域的結合。

醫師作家陳耀昌著作的《傀儡花》，故事是以1867年羅妹號事件為主題，描述瑯嶠十八社大股頭卓杞篤和法裔美國駐廈門領事李仙得簽訂「南岬之盟」的歷史事件。陳從原民觀點出發，分別以羅妹號事件「抗美」、牡丹社事件「抗日」及獅頭社事件「抗清」角度，來補足台灣歷史的不足。

陳耀昌認為，漢人的台灣史從台南開始，原住民的台灣史則從屏東開始，因此他認為，緊鄰巴士海峽的屏東，是影響台灣最主要的縣市，其中排灣族更是影響台灣史最重要的族群。

由於2021年是琉球漂民遇難150周年，2024年是牡丹社事件150周年，陳耀昌說，恆春半島不只有好山好水，更富含歷史文化內涵，期盼地方政府能結合歷史場域推廣深度旅遊，把羅妺號事件現場、荷蘭公主廟、滿州港口溪及墾丁出火等景點進行串連，相信對於地方觀光會更有可看性。

(中時 )