華山基金會促成人瑞戰友相見歡，秦、胡2位老爺爺大方分享長壽祕訣。（華山基金會提供／巫靜婷苗栗傳真）

華山基金會促成人瑞戰友相見歡，舉辦感恩茶會與長輩一起包山東水餃。（華山基金會提供／巫靜婷苗栗傳真）

華山基金會苗栗天使站，今（30日）上午舉辦感恩茶會，安排人瑞戰友秦爺爺與胡爺爺相見歡，2人素不相識卻因為華山的服務串起彼此共同的生活經歷與回憶，擁有好手藝的胡爺爺更請華山人員準備水餃餡料，邀請大家一起來包家鄉味「山東水餃」。

華山基金會指出，2位人瑞爺爺分別來自湖北與山東，站長到宅關懷時，不約而同提及當年戰亂打仗，輾轉來到苗栗，感慨當年同袍皆已不在世。基金會苗栗站茶會促成百歲人瑞萬里他鄉遇故知，也露了一手北方傳統包餃子的功夫，在懷念家鄉之餘，也感謝地方對獨居長輩關懷。

秦爺爺與胡爺爺生性樂觀豁達，以前就愛運動舉啞鈴、練跑步鍛鍊身體，話匣子一開就停不了，茶會充滿歡笑聲。秦爺爺大方分享長壽祕訣就是「生活有規律、平時多運動」，他笑瞇了眼，包起水餃手法依舊靈活。

華山基金會於苗栗在地深耕即將邁入17個年頭，2017年起積極投入人瑞服務，提倡「敬孝愛老」關懷厝邊的老大人。苗栗縣站長杜靜容表示，感恩茶會是新里程的開始，也感謝苗栗縣孝親關懷協會支援場地，目前苗栗地區17個鄉鎮，服務約1000位弱勢長輩，年度服務經費尚有不足，歡迎各界伸出援手。

(中時 )