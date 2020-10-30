「三富樂樂」大手筆舉辦「HOME＋LOVE國際居家風格設計大賞 ＆ VVIP樂派對」，並力邀已購客回娘家抽大獎。（柯宗緯攝）

為歡慶台南史博館特區首座2至4房菁英樂活宅「三富樂樂」熱銷，預約100％佳績，近日業者大手筆舉辦「HOME＋LOVE國際居家風格設計大賞 ＆ VVIP樂派對」，邀請已購客回娘家，優先鑑賞三款國際品牌裝飾風格樣品屋，除繽紛樂派對外，還可參加首獎價值25萬居家裝飾及多項獎品摸彩活動，豐厚的酬賓好禮，再次引爆人氣。

三富地產團隊力挺年輕人提早成家圓夢，推出公園首排稀有2-4房新作，該案尚未正式公開即備受市場矚目，已吸引超過300組客戶預約。總規劃266戶、坪數24至41坪，開價19萬元起。

該案以史博館、亞太國際棒球訓練中心15萬坪廣闊綠意為核心，連結北外環快速道路，8分鐘直達南科，以高CP值、高效率、高綠覆吸引首購族群，並提供三大保證：「SGS建築品質認證、星展銀行履約保證、三富地產誠信建商」讓消費者買得安心、住得放心。

此次的聯名合作，包含西班牙快時尚巨頭ZARA HOME、代表北歐風的瑞典知名品牌H＆M HOME、以及來自美國的當代簡約風格家居品牌Crate ＆ Barrel，並邀請到「BF-Lab設計團隊」精心規劃設計展。

(中時 )