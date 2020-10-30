嘉義縣政府11月2日將成立勞工暨青年發展處並揭牌，嘉縣長翁章梁今天宣布勞青處長由嘉義縣工商投資發展策進會副總幹事陳奕翰接任，翁章梁表示，陳奕翰歷練完整，細心、勇於嘗試的特質，正是勞青處長的最佳人選。

翁章梁說，嘉義縣人口急速老化，極需青年加入，才能提升競爭力和經濟力，成立勞工和青年專責單位，就是要全方位服務企業與勞工，促進勞資和諧，並同步發展青年公共參與議題、青年創業及返鄉發展事務，協助青年返鄉就業及發展。

陳奕翰是嘉義縣中埔鄉人，國立彰化師範大學畢業，曾從事教職，多年來積極參與公共事務，擔任工策會副總幹事期間，負責協助縣府推展各項招商，並建立產業界與縣府溝通平台工作。

翁章梁說，縣府正在進行馬稠後產業園區後期土地標售工作，有廠商跟他說，之前不曾接觸過政府的土地標售案，面對一大本的投標手冊，資料也不知道如何準備起，幸好有陳奕翰居間協助，多次協助業者補正資料，業者甚至開玩笑地說，除了價格沒有指導之外，其他的他全幫了。

勞青處組識編制三個科，由原嘉義縣社會局移出勞工行政科及勞資關係科，並新成立青年發展科，未來了解青年需求，提供切合青年創業、返鄉及發展方案與機會，改善僵化多時的人口結構，將是陳奕翰的首要工作。

(中時 )