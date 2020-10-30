芳崗建設20週年感恩會，力邀潘越雲（右）等民歌手獻唱。（柯宗緯攝）

芳崗建設20週年日前在「芳崗澄品」案場內，舉辦「感恩音樂會暨攝影比賽頒獎典禮」，力邀知名民歌手金智娟、李麗芬、施孝榮、潘越雲等卡司演唱，再現膾炙人口民歌時代風華。

現場更有美食文創風格餐車、街頭藝術表演等等，邀請芳崗家族與在地粉絲一起同歡，享受澄清湖秋日午後沁涼與民歌悠揚。

芳崗建設不僅熱衷藝術也熱心公益，一直以來，不僅專精建築本業，更不斷投入藝文公益活動，曾舉辦於「芳崗澄品」公開義賣名畫捐助公益活動。

(中時 )