芳崗建設20週年感恩會 潘越雲等民歌手獻唱 18:132020/10/30 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 芳崗建設20週年感恩會，力邀潘越雲（右）等民歌手獻唱。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芳崗建設20週年感恩會，力邀潘越雲（右）等民歌手獻唱。（柯宗緯攝） 芳崗建設20週年日前在「芳崗澄品」案場內，舉辦「感恩音樂會暨攝影比賽頒獎典禮」，力邀知名民歌手金智娟、李麗芬、施孝榮、潘越雲等卡司演唱，再現膾炙人口民歌時代風華。 現場更有美食文創風格餐車、街頭藝術表演等等，邀請芳崗家族與在地粉絲一起同歡，享受澄清湖秋日午後沁涼與民歌悠揚。 芳崗建設不僅熱衷藝術也熱心公益，一直以來，不僅專精建築本業，更不斷投入藝文公益活動，曾舉辦於「芳崗澄品」公開義賣名畫捐助公益活動。 (中時 ) #建設 #藝術 #公益活動 #芳崗建設 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安心亞挺阿Ken拍片不願湊對演出 04:102020/10/30 娛樂新聞 與101爭豔 八里首辦跨年煙火 04:102020/10/30 地方新聞 投審會准了 沃旭再砸180億蓋風場 04:102020/10/30 財經要聞 最複雜公辦都更案簽約完成 嘉興案2024年完工 16:322020/10/30 財經 感念母親 前獅子會總監告別式上捐復康巴士 16:552020/10/30 生活 企業爭進台中 建商狂獵地 04:102020/10/30 產業．科技 十四五規劃拍板 聚焦擴內需 04:102020/10/30 全球財經 中共五中公報 輕描和平統一 04:102020/10/30 兩岸要聞 出乎疫料 金大境外生人數新高 04:102020/10/30 地方新聞 吳謙：中美兩軍舉行危機溝通工作組會議 盼美減少敵意 10:362020/10/30 兩岸 寶島熱門新聞 彰縣第一座青創基地將誕生 徵9家業者進駐報名踴躍 - 寶島 商圈自辦萬神節 與西洋萬聖節神鬼較勁 - 寶島 梧棲仲夏之夜音樂會 壓軸場31日登場 - 寶島 氣候變遷衝擊摩天嶺 甜柿專區混作芭樂 - 寶島 雲林土庫國小120周年校慶 將封街席開120桌 - 雲林縣 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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