大多數自立青少年選擇打工的短期、臨時或人力派遣的非典型工作的階段，也未能想像自己還有選擇其他工作的可性，勵馨基金會去年起與花旗銀行推動「做自己命運的主人」透過「職涯探索及定向」、「就業力培訓課程」、「就業輔導」等就業服務階段培訓，引導青少年進行職場見習、技能培力與職涯規劃，累積正向的職場經驗、建立職場工作態度，至於已服務278名青少年，協助30人在職場穩定就業3個月以上。

據108年勞動部青年勞動統計，台灣15~24歲勞動參與率為36.1％，有87.2萬人投入職場，在這當中有一群因必須自立生活而進入就業市場的高關懷青少年，卻由於較缺乏自信、缺乏工作技能等因素，在職場屢屢受挫或遭受剝削。

勵馨基金會表示，高關懷青少年往往原生家失去保護照顧功能，而迫使他們提早面臨自立生活的經濟壓力，必須在此時就進入就業市場。但由於年齡與學歷受限，易遭就業市場排擠、雇主未能友善給予學習及適應的空間、以及職場上缺乏理解青少年的就業窗口等因素，資源與能力不足的他們，就業相對困難。雖然政府已有青年就業資源，但可惜多為一般青年設計，如果未能給予及時的培力及輔導，他們容易被邊緣化，落入性剝削等非法工作，或遭受勞力剝削等困境。

勵馨基金會「做自己命運的主人」青年就業支持方案，培養青少年不自我設限，勇於向夢想前進，2021年勵馨將持續與花旗合作青少年培力計畫，除目前服務對象，擴大在社區深耕，開發潛在個案；持續與校園合作，帶領青少年自我探索團體，讓青少年在就學時能確立自我發展方向。也辦理各式專業證照班及職場實習活動，讓青少年提升就業力，具備技能，在就業上更無縫接軌，期待透過一系列的培力，讓他們能翻轉職涯，真正做自己命運的主人。

(中時 )