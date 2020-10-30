電影劇本「餘生」爭官司 女編劇判賠50萬元確定 18:172020/10/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 編劇陳融萱遭電影公司提告，指她謊稱要幫公司負責人創作之電影劇本「餘生」募資，但後來電影沒有拍成，陳女須返還已給付訂金20萬元、製片費30萬元。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 編劇陳融萱遭電影公司提告，指她謊稱要幫公司負責人創作之電影劇本「餘生」募資，但後來電影沒有拍成，陳女須返還已給付訂金20萬元、製片費30萬元，高院維持一審判決，認定陳女違反契約，須返還50萬元確定。 合議庭認為，陳女未經電影公司同意，使用餘生的電影素材報名參加電影市場展，並宣傳電影特效項目，但卻不是為了電影籌資之目的，她違反契約約定的授權對象及使用用途，電影公司解約後，陳女須依約返還50萬元。 (中時 ) #陳融萱 #餘生 #編劇 #電影劇本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挪用台電促協金 前高市民政局長處份緩起訴確定 17:462020/10/27 政治 中天聽證會／八大議題交鋒 中天暨利害關係人代理人陳述全文 15:422020/10/26 政治 長榮女僑生遭擄遇害棄屍 馬國網友怒罵：台灣殺人不會判死刑 10:052020/10/30 社會 新板豪宅 今年轉售多賠錢 賠售金額自50萬至逾2,600萬元不等 04:102020/10/29 財經要聞 買房前已知基地土壤液化 法官判須賠違約金 17:482020/10/30 社會 徐立德與小37歲音樂家「第二春離婚」女方聲請監護宣告遭駁回 11:542020/10/27 社會 藝人胡睿兒夜店性侵入獄官司未了 遭判賠前東家62萬 11:522020/10/27 社會 副典獄長裝貼心按摩女下屬 連2天手指插她後庭3次 10:272020/10/27 社會 金馬創投總獎金450萬 評審名單曝光 23:412020/10/26 娛樂 三星帝國改朝換代 專家診斷接班人李在鎔2大困境 11:212020/10/26 財經 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 未積極處理長榮大學女大生案挨轟？ 台南警方回應了 - 社會 長榮女大生遭隨機勒斃 嫌供出犯案過程：猥褻一半發現沒呼吸 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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