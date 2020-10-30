編劇陳融萱遭電影公司提告，指她謊稱要幫公司負責人創作之電影劇本「餘生」募資，但後來電影沒有拍成，陳女須返還已給付訂金20萬元、製片費30萬元，高院維持一審判決，認定陳女違反契約，須返還50萬元確定。

合議庭認為，陳女未經電影公司同意，使用餘生的電影素材報名參加電影市場展，並宣傳電影特效項目，但卻不是為了電影籌資之目的，她違反契約約定的授權對象及使用用途，電影公司解約後，陳女須依約返還50萬元。

(中時 )