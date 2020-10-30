投資壓力真的不小。繼國泰人壽、南山人壽、三商美邦人壽之後，全球人壽11月也將暫別新台幣保單宣告利率2％的行列，宣告利率調降8個基本點（1基本點等於0.01個百分點），由2％降為1.92％，11月仍堅守新台幣宣告利率2％以上的主要壽險公司，還有富邦人壽、新光人壽、中國人壽與台灣人壽。

全球人壽方面表示，7月1日之後，保單宣告利率等都有新的規定，各公司會因區隔資產投資組合、投入時間及報給金管會的運用模式等會有很大的差異，但都是要更機動反應市場利率，變動會較過去更大，但也盼市場以更健康方式看待壽險公司調整宣告利率。

目前確定11月前六大壽險公司，除了富邦人壽會調整人民幣保單的宣告利率、國泰人壽會調降已停售保單宣告利率外，六大壽險公司的「主力保單」11月宣告利率都維持不變。

也就是說六大公司的美元利變壽險，主力保單宣告利率還有3～3.2％不等，新台幣利變壽險主力保單，宣告利率則介於1.65～2.25％。

壽險業者表示，雖然美元保單利率較高，現在新台幣匯率強勢，投保也「正當時」，但就是有保戶不想投保美元保單，只想買新台幣保單，所以還是有公司撐在2％以上，10月新錢投資報酬率與9月相當，並沒有要調降利率的必要。

但業者也坦言，隨著市場波動度加大，要撐住宣告利率2％，會有一定的難度，今年以來，壽險公司也不斷調降宣告利率，新台幣主力保單如國壽已降到1.65％，南山人壽降到1.95％，三商美邦人壽也在1.6～1.9％之間，全球人壽10月宣告2％，11月則要降到1.92％，以反應市場利率。

但富邦人壽、新壽、中壽及台壽則確定11月不調整，新台幣主力保單宣告利率還撐在2％以上。

若是美元保單，11月則全數壽險公司不調整，主力保單宣告利率都還撐在3％以上，壽險公司表示，美元保單目前比較撐得住。

(工商 )