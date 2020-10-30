元勝股票 11/2起預收款券 18:412020/10/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（30）日表示，元勝股票（4419）自11月02日起預收款券並每45分鐘撮合一次。 元勝股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月02日起10個營業日（到11月13日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每45分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #元勝 #櫃買中心 #預收款券 #分鐘撮合一次 #營業日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大台股領航ETN 11／2上市 04:102020/10/30 全球財經 老爺旅展首日 有人刷走500張住宿券 18:052020/10/30 旅遊 意德士科技10/30以每股88元新上櫃掛牌 08:372020/10/30 財經 TDR溢價 證交所再示警 04:102020/10/30 證券．權證 嘉義市政府限期11月2日撤攤 嘉義公園攤販群起陳情 19:412020/10/30 生活 元大原油正2下市倒數 搶短慎 04:102020/10/30 證券．權證 91萬人未領 縣市盼三倍券延期 04:102020/10/30 財經焦點 敦泰IDC出貨靚 Q3獲利看俏 04:102020/10/30 證券．權證 救產業 商總籲加發5000元三倍券 04:102020/10/30 財經焦點 六福旅展銷售告捷 首日入袋2060萬 17:282020/10/30 財經 財經熱門新聞 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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