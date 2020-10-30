《大債時代》男女主角林柏宏（左）與大霈同場亮相。（雄影提供）

2020高雄電影節30日舉行新戲《大債時代》世界首映，導演廖士涵、演員林柏宏、李霈瑜（大霈）均出席，聊到各自的債務經驗，林柏宏說自己退伍時也有過存款歸零的窘境，幸好當時的女友沒兵變，成為名符其實「窮得只剩下女友」的狀態，他說：「那時候當家教打工，什麼都教，到最近才把家教網的帳號刪除。」

大霈說自己理財比較保守，父母的觀念都是存死錢，自己是上周才開了證券的戶頭，她也分享以前大學當模特兒後就沒跟家裡拿錢，1個月僅賺6000塊，常常入不敷出，最慘戶頭僅剩300元，「有次被乾媽發現，她就塞了1萬塊給我，那時候最喜歡跟長輩吃飯。」她也提到以前過年紅包包不出來，就在家當個乖女兒幫忙長輩跑跑腿。

廖士涵也有欠債的經驗，曾經有過1整年的空窗期沒案子，「拍完《積木之家》後剛好第二胎出生，一路沒工作，給老婆養，那時老婆案子多，我會想自己到底在幹麻？」兩位主演分別入圍今年金馬獎的影帝跟影后，林柏宏一直都不緊張；大霈則說能入圍是很榮幸的，有準備得獎感言，每天都在修改，連洗澡都在練習講感言。

(中時 )