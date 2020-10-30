F-5E戰機失事造成飛官朱冠甍殉職，F-5型機部隊全面停止飛行，執行天安特檢及調查作業。空軍司令部今天召開記者會，空軍參謀長黃志偉中將表示，當失事調查完成初步確認，機隊風險評估認為風險降低到可以接受的範圍，飛機就會重新開始訓練。

黃志偉指出，飛機老舊不必然是失事原因，很多配備最新科技的飛機也會失事，不見得老舊一定會失事。F型機5經過美軍技術評估還是可以安全使用，料配件籌補也都沒有困難，F5型機隊還是能在維護安全無虞的情況下運作。

國防部長嚴德發今早至台東慰問家屬時承諾，明年起將優先汰換台東聯隊33架F-5系列教練機，目標3年內全數更換完成。對此，黃志偉表示，未來視高教機新機獲得期程建立換訓能量，F-5型機才會逐步汰除，「並非新的飛機一交到部隊手上就一比一汰除，這是脫離現實的想法。」

他強調，實際上新飛機交到空軍手上，我們要展開空、地勤種子教官培訓，訓練能量建立後還要擴訓，要達到一定量的飛機與教官後，才會接收新的學員使用新式高教機，「在過程中逐步調整訓練比例，一定有一段時間會是兩種機種都在使用訓練，這是國際慣例。」

新式高教機「勇鷹」66架原訂於2026年全數交機，會否加速生產交機流程？黃志偉說一切按照節點，如期如質按照原計畫，目前也不可能外購。

(中時 )