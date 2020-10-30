2020年台灣大賽明天於洲際棒球場展開，中信兄弟最終28人名單帶上下半季才升一軍的岳政華，將與哥哥岳東華一起拚戰總冠軍；對於生涯首度台灣大賽即將來臨，岳政華也直呼意外，「但哥哥只丟給我一句話：『大膽放手一搏去做』。」

20歲的岳政華是去年兄弟季中選秀首輪指名球員，今年下半季首升一軍，並在9月26日一軍初先發就有亮眼表現，加上主力中外野手張志豪日前受傷，他也被帶入28人名單，預計與張志豪分擔中外野守備重責。

「真的沒想過這麼快就能打總冠軍戰。」對於生涯首度台灣大賽，岳政華既緊張又期待，「期待的是希望自己不只是19歲（實際是20歲）第一次打，而是要為球隊貢獻多一點。」

岳政華透露，教練希望他能夠盡自己能力所及去發揮，不要怕，專注在場上就好，自己也希望能夠把守備這一環顧好，盡力為球隊守下每一球，「我的目標就是把守備顧好，打擊部分沒有要求太多，有安打的話就想說是賺到，但守備方面就要更謹慎、專注。」

(中時 )