湧入觀光人潮後，原先的設施已不敷使用，蔡易餘邀集各單位會勘，增設配套設施。（蔡易餘辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的電影「消失的情人節」，近期也因拍片帶動景點白水湖、壽島觀光，吸引不少遊客到此地朝勝，原有設施明顯不足，立委蔡易餘邀請相關單位會勘，希望能設置遮陰的地方、臨時廁所、路標指示牌及潮汐告示牌，讓遊客更為方便。

昨天下午蔡易餘邀集雲嘉風景區管理處長徐振能、水利署第五河川局長張庭華以及嘉義縣政府一同前往白水湖壽島會勘。蔡易餘說，有民眾向他反映，遊客來壽島一探電影景點，卻沒有明確的指示牌，況且到達地點要等夕陽落下時，也沒有暫時遮陰的地方與廁所，相當不便。

蔡易餘進一步指出，壽島沙灘也是許多人來朝聖景點之一，但是大滿潮時連沙灘整片被淹沒，民眾若一不注意受困，險象環生，應增設潮汐告示牌寫上注意事項，並請相關單位協助每日寫上潮汐時刻，讓遊客賞景玩沙時更安全。

會勘結果臨時廁所由雲嘉風景區管理處負責增設；遮陰水文觀測站由第五河川局負責；明確路標指示牌及潮汐告示牌將由嘉義縣政府負責。海巡署指出，滿潮時壽島沙灘會被海水淹沒、白水湖部分道路也會淹水，會適情況加派人力巡邏，維護遊客安全。

(中時 )