外型美豔的印度女星Malvi Malhotra，本月28號驚傳因拒絕製作人求婚，慘遭對方惱羞成怒，持刀朝她的腹部與臉狂砍刺，讓她當場倒地，血流不止，被緊急送醫。雖然Malvi Malhotra已脫離險境，但因她左手部位受損嚴重，還需接受整形手術修復。

綜合外媒報導，29歲的Malvi Malhotra因為開朗性格與亮眼的外型，深受眾人喜愛，在演藝圈追求者不少。但她也因美貌惹禍上身，長期受到一位製作人騷擾，兩人僅見面3次，製作人卻對Malvi Malhotra深深著迷，甚至開始跟蹤Malvi Malhotra，還向她求婚。

受到驚嚇的Malvi Malhotra，當然是拒絕對方求婚，未料卻遭製作人一陣狂捅，先是朝她肚子砍了一刀，接著又企圖毀容，Malvi Malhotra則是因為奮力抵抗，用手護住自己的臉蛋，導致左手小指當場被砍斷，隨後被緊急送醫急救。所幸她目前已脫離險境。

據悉，製作人在行兇後，第一時間駕車逃逸，卻在逃逸過程發生車禍，隔日就遭警方逮捕歸案。目前仍在醫院休養中的Malvi Malhotra，則是打起精神，虛弱接受媒體訪問，並餘悸猶存地說：「我真的沒想到他會這樣對我！」

但Malvi Malhotra也強調她不會因此對演藝圈感到失望，演藝圈還是有很多好人，而這些好人有一天或許也會變成怪物。

(中時新聞網)