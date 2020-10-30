F-5E戰機失事造成飛官朱冠甍殉職，國民黨立委馬文君痛批，若不是政黨輪替致政策180度大轉彎，昨天朱冠甍上尉悲劇或許不會發生，這就是一齣血淋淋的官場現形記，當官僚把政治風向，置於專業判斷之前，悲劇總是很難避免，呼籲在位子上的人，要真正做事，做對的事。

國民黨立委馬文君說，多年前，她就曾主張把即將淘汰的F-5E／F戰機，改裝成遙控無人機，速度快、也可掛彈，可以擔任靶機，也可以執行對地攻擊任務，形成不對稱戰力；更重要的是，不會再有優秀的飛官，必須駕駛著這些機齡與自己父親相近的戰機冒險。

馬文君指出，但是那些年，蔡政府新人新政，「國機國造」喊得震天響，一方面，中科院研發「騰雲」無人機，砸下超過60億元研究經費，但至今只有1架在空軍「實驗性服役」。未來，空軍又要花大錢購入4架美國MQ-9B「海上衛士」無人機後，「騰雲」量產計畫恐怕胎死腹中，曾經投入的經費與時間，形同虛擲。

馬文君說，其次，馬政府執政時期從2008年起，就規劃要逐步淘汰空軍AT-3與F-5等老舊教練機，當時空軍一再宣稱「已臨壽限」，「迫切需要換機」，甚至已經建案，準備在6年內對外採購66架新型高教機，這次失事的F-5E，最晚2019年全面汰除。換句話說，如果按照原定計畫，昨天乘載著朱冠甍飛上青天的，就不會是機齡已經超過40歲，飛行時數超過6000小時的老舊機種。

馬文君感嘆，往者已矣，徒呼負負！但令人憤怒的是主其事者的態度。在馬政府時期，F-5E／E「已臨壽限」，結果蔡政府一上台，為了迎合蔡總統「國機國造」的政策，明明是同一批F-5E／E，空軍竟然又改口「都有延壽計畫」，「可以飛到2028」。

「3年空窗？玩命關頭？」，馬文君說，如今國機國造的「勇鷹」高教機，即便一切順利，也要到2023年開始交機，2028年才達成66架全數交機，未來3年，年輕飛官們還得繼續鼓起有如朱冠甍的勇氣，承擔有如朱冠甍的風險。

(中時 )