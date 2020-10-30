海科館長陳素芬表示，這次展場要讓民眾認識台灣海域的工作內容。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館舉辦海洋職涯體驗，結合8大與海洋有關聯的職業主題。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館舉辦海洋職涯體驗，結合8大與海洋有關聯的職業主題，盼更多人才投入海洋產業的環境，藉由不同面向的專業，推動台灣海洋國家的多元發展。

海科館與教育部、海洋委員會和國內頂尖的大專院校共同合作，籌設「海洋職涯探索基地暨生態廚房」，於30日落成，結合海科館內的常設展廳、教育中心、海洋研究中心，配合8大職業主題與大學18學群，規畫出職涯知識探索空間，從不同面向分析各職業與海洋的連結，跳脫海事工作的刻板印象，展現海洋產業的多元性。

海科館長陳素芬表示，海洋職涯探索基地展場中設置了3D印製打造的仿真機械魚、海底探勘的水下機器人等，展示海洋生物的奧妙與海洋科技的進步，並有國家實驗研究院海研五號模型船，這艘噸位數僅次於國軍達觀號測量艦的研究船，讓民眾認識台灣海域的工作內容。

海科館指出，近年台灣離岸風場備受矚目，展場中有「離岸風電互動展示教具」，透過數位桌遊與AR互動，呈現離岸風機的科學原理和風場的工程規劃，讓民眾了解、探索；除了展示教具外，職人專區藉由真實的新聞事件，分析各職業在故事背後所做的努力，並透過律師袍專業制服與器材，讓民眾感受到每一份工作的熱情與驕傲。

(中時 )