原告林男母親因罹癌去世，林男向雲林地方法院提起民事訴訟，要求六輕賠償8百多萬元。（周書聖攝）

雲林縣麥寮鄉林姓兄弟母親民國104年罹癌過世，林男107年向法院提起民事訴訟，指六輕工業區空氣汙染，造成林母不幸去世，要求賠償8百多萬元，經過2年審理，雲林地方法院30日下午5時首次就此案宣判，判定原告林姓兄弟敗訴，駁回訴訟請求。

雲林地方法院刑事庭長王紹銘表示，林女民國91年因咳嗽症狀多次至醫院就診，認定林女本身為肺炎高風險族群。依據衛生福利部國民健康署資料顯示，相較無石化工廠之宜蘭縣，雲林縣罹患肺炎人口無明顯突出；雲林縣衛生局資料也顯示，六輕營運後麥寮罹癌人口無明顯增加。

雲林地院尚無證據可認定林母之死與六輕工業有直接關聯，故依法宣判原告敗訴，駁回訴訟請求。

原告林男與公民監督六輕促進環境權行動平台於宣判後，立即於雲林地院外開記者會抗議，法扶律師團也到場聲援，林男表示將提起上訴，為雲林居民健康權奮戰到底。

(中時 )