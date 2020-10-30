中天新聞30日舉辦「無限期支持言論自由」反關台、挺中天戶外開講活動，地點選在桃園中壢自立新村，吸引大批支持者前來讚聲。 前深喉嚨主持人王又正在現場談到美豬議題，他指出，民進黨政府應向美國持強硬姿態，而非進口美豬來傷害台灣豬戶及業者。

針對美豬議題，王又正指出民進黨犯了2個錯誤，其一是討論豬肉是否「標註萊克多巴胺」，他認為，民進黨應向美國對抗，反對美豬進口，而非直接預設立場，討論美豬是否要加設標誌；此外，除老人和小孩外，患有數種疾病的民眾也不能吃，加上百餘個國家都拒絕萊豬進口，顯見美豬「根本不適合出現在世界上」。

王又正質疑，衛福部長陳時中說美豬「可換到國際地位」，數日後又改口要「信守承諾」，到底是什麼承諾？且過去根本沒有領導者承諾過要進口美豬，政府要做的是訂出容許量，而非美豬直接進口至台灣，也強調他「絕非反美，而是反美國毒豬」。

王又正呼籲，政府不該傷害台灣豬肉農戶及業者，來換取美國的好感，民眾應該要硬起來，支持政府對抗美國，保護台灣。

(中時 )