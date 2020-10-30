部分被迫提早進入職場的青少年，就業選項多數是短期打工、臨時或人力派遣的非典型工作，勵馨基金會將之納入高關懷對象，給予及時的培力及輔導，邀請公司企業共同協助改善問題，花旗基金會因此攜手推動「做自己命運的主人」青年就業支持方案，一年以來成功協助278位青少年順利接軌職場，協助青少年翻轉職涯，成就自己的夢想。

勵馨基金會表示，培力少年的過程，透過「職涯探索及定向」、「就業力培訓課程」、「就業輔導」等就業服務階段，引導青少年進行職場見習、技能培力與職涯規劃，累積正向的職場經驗、建立職場工作態度，同時也教導《勞基法》相關法規，讓青少年能穩定就業免於遭受雇主的剝削。

「透過認識自己、找出適合發展的職類」，勵馨執行長王玥好表示，高關懷青少年大多數無法想像自己有選擇其他工作的機會，需要經過陪伴及實習輔導，甚至可以進一步產生主動回到教育體系中繼續學習的動力。

花旗（台灣）銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌表示，花旗（台灣）銀行於2016年展開「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫，協助16至24歲失業青少年，建立自信突破就業困境。勵馨基金會長期服務高關懷青少年，發現他們的就業處境更需要社會的關注，這也是花旗攜手勵馨推動此方案的初衷。

潘玲嬌說，今年受到疫情的衝擊，青年失業問題更加惡化，花旗反而擴大承諾力挺青年族群，花旗集團和花旗基金會決定，在2023年以前在亞太地區投入3,500萬美元挹注青年培力計畫。不僅如此，未來三年花旗集團也將為青年釋出6千個職缺以及6萬個職業技能培訓機會。全力協助青年順利接軌職場，實現自己的夢想。

(工商 )