陳韋強（右）與多位年輕人開胖卡做愛心，議長張峻表達支持肯定。（花蓮議會提供／王志偉花蓮傳真）

陳韋強義賣漢堡，繼續幫助育幼院或家扶中心小朋友。（花蓮議會提供／王志偉花蓮傳真）

屏東美式餐廳老闆陳韋強，小時候家境不好，常受到社會關注幫忙，長大有能力後，在4年前和朋友們開著胖卡環島義賣漢堡，將盈餘全數用在購買食材做漢堡給育幼院貧童吃。今年胖卡出發，今天起在花蓮義賣3天盈餘都將捐予基督教芥菜種會，中午來到縣議會，正值開議期間，議長張峻一口氣買了80份大漢堡表達支持與響應。

陳韋強4年前開始發起環島義賣漢堡的善舉，今年更有多位青年一起加入義賣漢堡的行列，他說，感謝這些年經媒體報導，贏得廣大迴響，所到之縣市許多分眾紛紛前來捧場和響應，發起這個活動是希望拋磚引玉，讓更多年輕人也能加入慈善義行的行列，幫助社會弱勢。

在議員林宗昆牽線下，邀請公益漢堡車開到議會廣場，議會正召開定期大會由縣府局處工作報告，張峻議長一口氣認購80份大漢堡，由於是現做漢堡，礙於製作時間和材料有限，僅能接受80個訂單，中場休息時間，議員與縣府官員一同享用公益漢堡，大口咬下漢堡，紛紛大喊好吃，味美料實在，同時挹注了慈善與愛的延伸。

張峻表示，時下青年有感於過去受助於社會的溫暖，在自己有能力之際，用自己的方法回饋社會和自己成長的家鄉，把真誠和善良的心念化做行動力，感動許多人，連續4年持之以恆，誠屬難能可貴，獲得各界響應，台灣處處有溫情。這次在花蓮義賣3天的盈餘都將捐予基督教芥菜種會。

(中時 )