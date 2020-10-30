台視、八大《因為我喜歡你》本週劇情大逆轉，過往汪東城被「面癱女」郭雪芙出手搭救，這回變成英雄救美，繼日前公主抱郭雪芙後，汪東城這回男友力爆棚，帥氣揹起郭雪芙，一個不經意的轉頭，意外促成兩人劇中首次Kiss，粉絲期待許久的粉紅泡泡終於上演。

汪東城透露：「這場揹雪芙的戲是在停車場，路面是平的，揹完再走、演戲，一塊小蛋糕！」不過這幾個動作下來，健身有成的汪東城，瞬間「教練」上身，不忘提醒說：「公主抱和揹人都算是蹲舉的項目，這些動作都需要注意膝蓋和腰，先前的暖身很重要！」

回想公主抱情節，汪東城直呼難度高，得要酷表情講台詞，還要一邊抱著她走下斜坡。聊起背台詞的秘訣，他笑說「我相信很多演員都有一目十場，過場即忘的功力。」雖然會用前因後果的邏輯關係加強記憶，但還是常常得背台詞背到深夜，自爆演出《因為我喜歡你》這部戲時，常常睡眠不足。《因為我喜歡你》每週六晚間十點在台視、每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

汪東城揹郭雪芙。（八大提供）

汪東城曾在劇中公主抱郭雪芙。（八大提供）

郭雪芙在戲裡被惡整爬樓梯。（八大提供）

(中時 )