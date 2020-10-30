2020年全世界彷彿暫時失序一般，僅管目前歐美兩地疫情與選情同樣熱燒，就在接近年終之際流行樂壇似乎也沒有閒下來的意思，天王天后最近動作頻頻，就像亞莉安娜（Ariana Grande）與山姆史密斯（Sam Smith）不約而同的選在30日發片，同樣擁有全球許多歌迷支持的這兩位超級巨星，不管2人最後在各大排行榜的勝負如何，最後的贏家肯定就是廣大的西洋樂迷。

亞莉安娜除了是當今樂壇人氣高超的女歌手，也是發作品產能最高的一位，這不才剛和流行天王小賈斯汀發完疫情合作曲〈stuck with u〉，上周又無預警發布全新單曲〈positions〉以及專輯發行計劃，她以完美唱腔完整帶出歌詞中甜美性感的宣言，音樂錄影帶釋出不到一周就衝破4600萬人次觀看，單曲成績也立刻空降全球數位串流冠軍，甚至改寫排行記錄成為「史上最多Spotify冠軍單曲女歌手 - 23首」、「史上首位擁有3首歌曲，首日就超過1,000萬次串流收聽」，超狂氣勢真不愧為當今樂壇中的新生代小天后。順著這股愛情事業兩得意的幸福能量，亞莉安娜也宣告個人第6張錄音室專輯《position／性感到位》正式全球發行，甚至被外媒譽為是「2020最令人期待的專輯」之一。

除了亞莉安娜之外，有著地表最強男聲美譽的英國歌手—山姆史密斯在這段期間同樣激盪出更多的創作靈感，籌備許久的個人第三張專輯《Love Goes／愛的模樣》也同樣選在今天發行！山姆史密斯透過媒體表示「我放開心胸聽每一首歌，每一首歌就代表花園裡的一朵花兒，我非常享樂其中，創作某些歌時不想太嚴肅，我希望我的音樂能為你們帶來笑容，因為聽到這些歌時我也微笑了。」山姆為了宣傳這張專輯《愛的模樣》，在疫情期間他特別選在傳奇錄音室Abbey Road舉辦了一場線上演唱會，希望用他的歌聲來撫慰每一位歌迷，這張全新專輯《愛的模樣》實體數位均已全球同步發行。

(中時 )