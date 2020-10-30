台中市建國市場周遭大樓住戶反映，家中水管出現蟑螂，老鼠流竄，懷疑是水溝清潔問題，才成為蟑螂、老鼠溫床，求市府定期整理環境與滅蟑，建國市場攤商喊冤，市府要求改善，不配合者將依《廢棄物清理法》處1200元以上、6000元以下罰鍰。

市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人，關心傳統市場與攤販聚集區域的環境衛生問題，要求針對台中市公有傳統市場加強環境清潔工作，讓傳統市場更具現代化及國際競爭力，達到更衛生、乾淨及友善的市場購物環境，讓民眾消費更加安心。

對此，建國市場喊冤，市場陳姓攤商說，除因應新冠肺炎疫情影響，第一線工作人員、攤商及前來採買的消費者配戴口罩，並於電梯口及四大通道設置消毒酒精，平常更進行定期與不定期環境清潔工作，加強消毒，共同阻絕疫病傳播。

另有民眾稱，鄰近建國市場的樂業國小旁一帶攤販聚集，已經延伸到泉源里，路過的民眾，常聞到水溝散發出臭味撲鼻，不排除是髒亂源，成為蟑螂、老鼠的溫床。

環保局表示，東南區清潔隊今年已4次派員清理建國市場周邊水溝，可能因建國市場外攤販將海產魚貨殘渣及廢水排入水溝所致。

環保局31日將再派員清洗，也會對攤商進行環境衛生宣導，要求不可隨意將廢棄物丟入水溝，避免孳生蟲鼠及產生惡臭，若經宣導不配合改善者，將依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰。

議員強調，傳統市場改建，不只是硬體上的改良，軟體的升級才是重點，希望市府相關單位定期滅蟑、滅鼠，加強疏通水溝等清理，藉由實質環境改善，活化傳統零售市場，改善傳統零售市場面臨的困境。

(中時 )