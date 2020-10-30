全球最具影響力的大學排名之一，英國泰晤士報高等教育專刊（THE），日前公佈2021年世界大學學科排名，中正大學有4個學科上榜，其中社會科學領域更躍升國內大學第6名。

中正大學表示，英國泰晤士報高等教育專刊排名針對教學、研究、國際化、研究影響力、產學收入等5大面向、13項績效指標進行評比，今年首度一次公布各大學11個學科的排名，中正大學社會科學、電腦科學、商業與經濟、工程領域皆上榜，其中以社會科學表現最佳，名列全球501-600。

中正大學強調理工、人文並重，近年不只是理工領域成果卓越，社會科學領域研究影響力更是突飛猛進，社會科學院教師無論是在社會福利、勞工關係、傳播、國際戰略、政治及心理學，都相當積極參與公共事務。

中正校方指出，社科院教師除在政府部門會議與決策上擔任要角，也投書媒體發表其專業見解，社福、政治、傳播、勞工等政策皆能看到中正社科院的參與。

在社區關懷方面，中正大學社科院除了關注流浪動物議題，也致力打造高齡友善社會，例如心理系教師和嘉義縣衛生局合作針對獨居老人進行心理檢測。而傳播系教師除積極參與媒體改革，也深入社區發揮人際傳播的衛教宣導力量。

而在政治議題上，中正政治系教師應邀參加外交部國際事務學院「總統大選選前分析」座談會，並接受國際媒體NHK專訪分析總統大選；社科院教師也接受政府部門委託執行計畫，如勞動部雲嘉南分署缺工調查計畫、臺灣社會公平正義調查民意調查，及陸續獲得科技部、行政院農業委員會、勞動部、教育部等研究計畫補助。

中正大學表示，社科院今年增設民意調查與行銷、社會正義、公部門管理、全球治理等學分學程，讓學生能跨領域學習，隨時做好準備，因應瞬息萬變的社會和國際環境。

(中時 )