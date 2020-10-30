【政新鮮】中天成綠營鬥爭祭品？許淑華轟「軟土深掘」民主倒退

中天面臨換照審查引發外界關注，國民黨立委許淑華接受《中時新聞網》訪問表示，如果今天我們的政府關掉一個新聞台，那接著可能就是報章雜誌，再來或許會對你我的社群媒體進行管控、開罰甚至去噤聲，認為大家今天在這裡挺中天，挺的其實就是自己的言論自由，應該監守主張別讓執政黨「軟土深掘」，如果對此讓步恐怕將成民主倒退的開始，希望大家要嚴肅看待這件事。

「別讓中天變成綠營政治角力與分贓工具」，許淑華呼籲民進黨不要忘記當初創黨所追求的民主與進步價值，奉勸蔡英文總統不能不關心，因為她也要尋求自己的一個歷史定位，民進黨的派系鬥爭蔡總統過去都看得很清楚，雖說以前都放任他們彼此的競爭，但是言論自由與新聞自由這件事，它關係到全民，現今標榜很多亞洲第一的台灣，政府要用什麼樣的態度去面對，全世界都在看。

最近屢有消息傳出行政院長蘇貞昌伸手NCC想選總統，許淑華則表示，雖然蘇院長已經三申五令不斷重申「沒有介入NCC」，但從過去的總總經歷來看，不論是台數科的頻道變更事件或是詹婷怡主委的下台，都可見他的痕跡，不過現在每位民眾都在關心自己的權益，都在喊把我的遙控器還給我，如果蘇院長還有想選總統的打算，就必須在好好處理新聞自由這件事情，來讓社會大眾信服，「否則他現在就對中天開鍘的話，有誰相信他未來真的有機會挑戰大位，只要是對他有負面的評論，他不會秋後算帳呢？」這個時候更應該展現出一個行政院長的大器跟大度，如此一來或許能讓他未來的從政之路更有空間。

（攝影剪輯／邱子軒、陳威成）

(中時新聞網)