「要怎麼避免吃到萊豬？」中天新聞專題中心主任賴麗櫻30日受邀參加中天新聞「無限期支持言論自由」反關台、挺中天戶外開講，她說，10多年前有豬農看到別人偷用瘦肉精，發現光小劑量豬隻就會顫抖，大劑量更會抓狂撞欄杆，萬一流入市廠，「一點都分不出來。」

賴麗櫻說，百億基金補助豬農，他們很高興，但是這樣萊豬的危害不能混為一談。她說，採訪過程發現，台灣豬現在都很光滑、漂亮。但以後還可以吃到這樣健康的豬嗎？

賴麗櫻分享，採訪時，曾有豬農透露，10多年前，有看過其他人偷用瘦肉精，結果豬隻吃小劑量，開始顫抖。有豬隻吃到大劑量，結果竟抓狂撞欄杆到流血。豬農看到趕緊屠宰賣出去。賴批，如果萊豬混到夜市、菜裡面，分的出來嗎？

賴說，農委會都是講萊豬進來後，國內豬農不行用。但是國外可以，根本是雙標，萬一有不肖商人，一半拿萊豬，一半國產豬，請問分的出來嗎？以後我們要吃素嗎？她又說，國內已經有專家分析，這20年來美國人的健康是慢慢下滑的，這樣的報告可以嗎？賴表示，這樣的聲音，在監督力量報導看的到。看到豬農拒絕被摸頭，希望把真實的聲音告訴給大家。

(中時 )